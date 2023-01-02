Під час атаки на Київ вночі збили 22 цілі, - КМВА

Під час нічної атаки на Київ у понеділок, 2 січня, було збито 22 повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"За час повітряної тривоги над столицею було збито 22 повітряні цілі", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про 16 збитих повітряних цілей Росії. Пізніше ця цифра зросла до 20.

Нагадаємо, як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, російські війська в ніч проти 2 січня запустили кілька хвиль "Шахедів". У Києві було чути вибухи.

Один з уламків дрону-камікадзе впав у Деснянському районі столиці. Було госпіталізовано 19-річного чоловіка.

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