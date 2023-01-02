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При атаке на Киев ночью сбили 22 цели, - КГВА

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Киев, Понедельник 02 января 2023 08:15
При атаке на Киев ночью сбили 22 цели, - КГВА Фото: при атаке на Киев ночью сбили 22 цели (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во время ночной атаки на Киев в понедельник, 2 января, были сбиты 22 воздушных цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"За время воздушной тревоги над столицей было сбито 22 воздушных целей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 16 сбитых воздушных целей России.

Напомним, как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, российские войска в ночь на 2 января запустили несколько волн "Шахедов". В Киеве были слышны взрывы.

Один из обломков дрона-камикадзе упал в Деснянском районе столицы. Был госпитализирован 19-летний мужчина.

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