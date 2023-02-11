Під Буданова? У Раді хочуть змінити закон про призначення міністра оборони

Народні депутати від фракції "Слуга народу" планують змінити законодавство, що дозволить призначати на посаду міністра оборони військового під час дії воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа "Слуги народу", заступниці голови комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Мар'яни Безуглої в інтерв'ю "Українській правді".
За словами Безуглої, правка щодо призначення військового міністром оборони в умовах воєнного стану була обговорена ще на початку підготовки змін до документа.
"Ті законодавчі зміни, що ми підготували, вони є, вони опрацьовані у рамках великого законопроєкту 4210. І ми готові їх були подати (на розгляд у сесійній залі, - ред.) і проголосувати навіть в ургентному порядку. І у нас там є пропозиція щодо можливості обіймання посади міністра військовим тільки в умовах воєнного стану", - сказала вона.
Зазначимо, на тлі новин про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова у монобільшості на початку лютого заявили, що на цю посаду може бути призначений голова української розвідки Кирило Буданов (який є військовим).
Водночас з 2018 року в Україні міністром оборони може бути лише цивільна особа. У законі вказано, що звільнені з лав ЗСУ колишні військовослужбовці також вважаються цивільними. Тобто для того, щоб Буданова призначили на посаду міністра оборони, йому потрібно звільнитися з військової служби.
Тому очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 6 лютого повідомив, що Олексій Резніков та Кирило Буданов поки що залишаться на своїх посадах. Він додав, що кадрових змін у сфері оборони найближчими днями не буде.
Законопроект, який підготували нардепи, за словами Безуглої, має на меті уточнити низку законодавчих положень у сфері національної безпеки й оборони. Він був проголосований Верховною Радою за основу 16 лютого 2022 року, однак досі не ухвалений в цілому.
У попередній редакції не йдеться можливість призначати міністром оборони особу з-поміж військових. Однак станом на 16 лютого 2022 року в Україні ще не було введено воєнний стан.
Зазначимо, що внесення правок у законопроект, які планують нардепи "Слуги народу", дозволить призначити Буданова міністром оборони без звільниення з військової служби.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що міністр оборони Олексій Резніков найближчим часом може бути відправлений у відставку. А місце Резнікова має зайняти професійний військовий, один з варіантів - начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Проте заміна міністра оборони не відбулася. Олексій Резніков та його можливий наступник Кирило Буданов поки що залишаються на своїх місцях. Чому у президента захотіли змінити міністра, але потім відклали це рішення - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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