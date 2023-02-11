Под Буданова? В Раде хотят изменить закон о назначении министра обороны

По словам Безуглой, правка о назначении военного министром обороны в условиях военного положения была обсуждена еще в начале подготовки изменений к документу.

"Те законодательные изменения, которые мы подготовили, они есть, они проработаны в рамках большого законопроекта 4210. И мы готовы их были подать (на рассмотрение в сессионном зале, - ред.) и проголосовать даже в ургентном порядке. И у нас там есть предложение о возможности занимать должность министра военным только в условиях военного положения", - сказала она.

Отметим, на фоне новостей о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова в монобольшинстве в начале февраля заявили, что на эту должность может быть назначен глава украинской разведки Кирилл Буданов (являющийся военным).

В то же время, с 2018 года в Украине министром обороны может быть только гражданское лицо. В законе указано, что уволенные из рядов ВСУ бывшие военнослужащие также считаются гражданскими. То есть для того, чтобы Буданова назначили на должность министра обороны, ему нужно уволиться с военной службы.

Поэтому глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 6 февраля сообщил, что Алексей Резников и Кирилл Буданов пока останутся на своих должностях. Он добавил, что кадровых изменений в сфере обороны в ближайшие дни не будет.

Законопроект, который подготовили нардепы, по словам Безуглой, ставит целью уточнить ряд законодательных положений в сфере национальной безопасности и обороны. Он был проголосован Верховной Радой за основу 16 февраля 2022, однако до сих пор не принят в целом.

В предыдущей редакции речь не идет о возможности назначать министром обороны личность из числа военных. Однако на 16 февраля 2022 года в Украине еще не было введено военное положение.

Отметим, что внесение правок в законопроект, которые планируют нардепы "Слуги народа", позволит назначить Буданова министром обороны без увольнения с военной службы.