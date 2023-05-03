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Под Бучей сегодня могут звучать взрывы: названа причина

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Буча, Среда 03 мая 2023 15:44
Под Бучей сегодня могут звучать взрывы: названа причина Иллюстративное фото: под Бучей сегодня могут звучать взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 3 мая, в Киевской области под Бучей запланировали уничтожение взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.

В ведомстве подчеркивают, что в Бучанском районе может быть громко.

"Там сегодня подразделения ГСЧС проводят уничтожение взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении ОВА.

Напомним, ранее стало известно, что в северной части Киева сегодня могут раздаваться взрывы, поскольку в Вышгородском районе уничтожают взрывоопасные предметы.

Также мы писали, что оккупанты сегодня пытались атаковать Украину при помощи дронов-камикадзе. Воздушные силы уничтожили 21 "Шахед".

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