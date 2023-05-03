Под Бучей сегодня могут звучать взрывы: названа причина

Иллюстративное фото: под Бучей сегодня могут звучать взрывы (Getty Images)

Сегодня, 3 мая, в Киевской области под Бучей запланировали уничтожение взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.