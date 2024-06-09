Під Броварами сталася масштабна пожежа: горів склад на декілька тисяч "квадратів" (фото)
Під Броварами в ніч проти 9 червня сталася пожежа на складі. Вогонь палав на 4 тисячах кв. м.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Київської області.
"Сьогодні вночі надійшло повідомлення про загорання складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади. Площа загорання склала 4 000 кв.м", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у ДСНС, до гасіння пожежі, окрім рятувальників, були залучені сільські пожежні команди "Зазим’є", "Погреби", "Пухівка".
"О 04:55 пожежа була ліквідована. На гасіння залучалось 29 рятувальників та 9 одиниць техніки", - додали вогнеборці.
Масштабні пожежі в Україні
Буквально вчора, 8 червня, РБК-Україна писало, що у Харкові сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив 1800 квадратних метрів, а дим було видно з різних частин міста.
Крім того, в ніч на 7 червня в Київській області через нічний російський обстріл спалахнула пожежа на промисловому об'єкті.
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