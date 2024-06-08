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У Харкові масштабна пожежа: дим видно з різних частин міста (фото, відео)

Харків, Субота 08 червня 2024 12:42
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У Харкові масштабна пожежа: дим видно з різних частин міста (фото, відео) Фото: у Харкові зранку 8 червня спалахнула масштабна пожежа (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна пожежа сталася у Харкові 8 червня. Вогонь охопив 1800 квадратних метрів, а дим була видно з різних частин міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Сьогодні зранку у Холодногірському районі Харкова сталася пожежа на відкритій території. Там спалахнули відходи з пластмасу та поліетиленова плівка.

Вогонь перекинувся на поруч розташовані будівлі. Частково пошкоджені три будівлі, з них дві СТО. Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на інші об’єкти, а також гаражний кооператив.

Фото: у Харкові зранку 8 червня спалахнула масштабна пожежа (t.me/dsns_telegram)

Пожежа охопила площу у 1800 квадратних метрів. Станом на 10:00 її вдалося ліквідувати, але роботи тривають. На місці події працює 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 87 рятувальників.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Харківській області спалахнула масштабна лісова пожежа, вогонь охопив аж 3500 га лісу. Пожежу не могли загасити через міни.

Також вчора у Київській області була серйозна пожежа. Там горіло підприємство, причиною була ворожа атака.

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ДСНС Харків Пожежа
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