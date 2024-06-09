Под Броварами произошел масштабный пожар: горел склад на несколько тысяч "квадратов" (фото)
Под Броварами в ночь на 9 июня произошел пожар на складе. Огонь пылал на 4 тысячах кв. м.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киевской области.
"Сегодня ночью поступило сообщение о возгорании склада с поддонами на территории Зазимского территориального общества. Площадь возгорания составила 4 000 кв.м", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ГСЧС, к тушению пожара, кроме спасателей, были привлечены сельские пожарные команды "Зазимье", "Погребы", "Пуховка".
"В 04:55 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 29 спасателей и 9 единиц техники", - добавили пожарные.
Масштабные пожары в Украине
Буквально вчера, 8 июня, РБК-Украина писало, что в Харькове случился масштабный пожар. Огонь охватил 1800 квадратных метров, а дым был виден из разных частей города.
Кроме того, в ночь на 7 июня В Киевской области из-за ночного российского обстрела вспыхнул пожар на промышленном объекте.
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