Під боком у Калінінграда: Швеція вперше з 1960-х провела евакуацію на острові Готланд

У тренуваннях, які відбуваються з 5 по 8 жовтня, беруть участь сотні фахівців та цивільних. До процесу залучили регіональну владу, поліцію, збройні сили, транспортне управління та інші організації.

Головне завдання - перевірити координацію між службами, оперативність ухвалення рішень та логістику перевезення людей у безпечні місця.

До практичної фази 7 жовтня долучили близько 200 добровольців. Щоб перевірити готовність екстрених служб до складних сценаріїв, частина учасників виконувала ролі людей із деменцією та тих, хто потребує додаткової підтримки.

При цьому учасників переміщують виключно між різними пунктами на острові, а вивезення населення на материкову частину Швеції в межах цих маневрів не проводять.

Стратегічне значення острова

Місцева влада наголошує, що проведення тренувань не свідчить про зростання безпосереднього ризику кризи. Основна мета полягає у завчасній перевірці планів і підготовці служб до захисту цивільних у разі виникнення серйозної надзвичайної ситуації.

Острів Готланд має ключове стратегічне значення в центральній частині Балтійського моря, оскільки розташований менш ніж за 350 кілометрів від узбережжя Калінінградської області РФ. Контроль над цією територією дає важливі можливості для впливу на морські та повітряні маршрути всього регіону.

На тлі російської агресії проти України Швеція суттєво посилила оборону Готланду та відновлює систему цивільної готовності на випадок війни.