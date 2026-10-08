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Под боком у Калининграда: Швеция впервые с 1960-х провела эвакуацию на острове Готланд

18:10 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: шведская полиция (Getty Images)

На шведском острове Готланд в Балтийском море продолжаются масштабные учения по эвакуации гражданского населения. Это первые подобные маневры в регионе с 1960-х годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

В тренировках, которые проходят с 5 по 8 октября, принимают участие сотни специалистов и гражданских. К процессу привлекли региональные власти, полицию, вооруженные силы, транспортное управление и другие организации.

Главная задача - проверить координацию между службами, оперативность принятия решений и логистику перевозки людей в безопасные места.

К практической фазе 7 октября привлекли около 200 добровольцев. Чтобы проверить готовность экстренных служб к сложным сценариям, часть участников выполняла роли людей с деменцией и нуждающихся в дополнительной поддержке.

При этом участников перемещают исключительно между разными пунктами на острове, а вывоз населения на материковую часть Швеции в пределах этих маневров не проводят.

Стратегическое значение острова

Местные власти подчеркивают, что проведение тренировок не свидетельствует о росте непосредственного риска кризиса. Основная цель состоит в преждевременной проверке планов и подготовке служб к защите гражданских в случае возникновения серьезной чрезвычайной ситуации.

Остров Готланд имеет ключевое стратегическое значение в центральной части Балтийского моря, поскольку расположен менее чем в 350 километрах от побережья Калининградской области РФ. Контроль над этой территорией дает немаловажные возможности для воздействия на морские и воздушные маршруты всего региона.

На фоне российской агрессии против Украины Швеция существенно усилила оборону Готланда и восстанавливает систему гражданской готовности на случай войны.

Напомним, недавно в российском МИДе обвинили НАТО в военной активности у российских границ и проведении учений.

Отдельно россияне вспомнили о возможности воздушной или морской блокады Калининградской области и пригрозили, что Москва готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие.

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