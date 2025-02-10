Під безперервним вогнем: 36-бригада морпіхів презентувала фільм про бої під Курськом

36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського презентувала документальний фільм "Ярий", який показує як українські військові борються із ворогом на Курщині.

Про це пише РБК-Україна із посиланням повідомлення 36-тої бригади у Facebook .

Фільм присвятили усім захисникам України

Фільм презентували спеціально до півріччя операції, в якій морпіхи 36-ї бригади беруть участь від самого початку.

"Під безперервним ворожим вогнем наші морпіхи щодня борються за кожен метр землі. Евакуація поранених, вогневе подавлення ворога та підтримка наших штурмових груп. Коли карколомні обставини вносять корективи в планування, проте не в силі зупинити нашу волю до перемоги. "Ярий" - це чесна розповідь про боротьбу миколаївських морпіхів на Курському напрямку, яка не залишить вас байдужими", - йдеться в описі фільму.

Документалка показує "будні" морпіхів: як вони готуються до операцій і безпосередньо їх виконують.

"Фільм присвячується усім синам і дочкам України, які щоденно виконують важку бойову роботу, які віддали життя за вас з нами", - вказано у фільмі.

Додамо, що 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського сформована у 2015 році на базі військових частин, виведених з окупованого Криму: 36-ї окремої бригади берегової оборони, 1-го та 501-го окремих батальйонів морської піхоти. Бригада базується у Миколаєві.

Під час АТО морпіхи з 36-ки брали участь у боях під Маріуполем. Після початку повномасштабного вторгнення продовжили боротьбу на цьому ж напрямку, зокрема й пройшли блокаду міста. Далі виконували завдання на Херсонщині у Кринках, а з серпня 2024 року ведуть бої у Курській області.