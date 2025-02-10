Под непрерывным огнем: 36-бригада морпехов презентовала фильм о боях под Курском

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского представила документальный фильм "Ярый", который показывает, как украинские военные борются с врагом на Курском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост 36-й бригады в Facebook .

Фильм посвятили всем защитникам Украины

Фильм презентовали специально к полугодию операции, в которой морпехи 36-й бригады участвуют с самого начала.

"Под непрерывным вражеским огнем наши морпехи ежедневно борются за каждый метр земли. Эвакуация раненых, огневое подавление врага и поддержка наших штурмовых групп. Когда чрезвычайные обстоятельства вносят коррективы в планирование, однако не в силах остановить нашу волю к победе. "Ярый" - это честный рассказ о борьбе николаевских морпехов на Курском направлении, который не оставит вас равнодушными", - говорится в описании фильма.

Документалка показывает "будни" морпехов: как они готовятся к операциям и непосредственно их выполняют.

"Фильм посвящается всем сыновьям и дочерям Украины, которые ежедневно выполняют тяжелую боевую работу, которые отдали жизнь за вас с нами", - указано в фильме.

Добавим, что 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского сформирована в 2015 году на базе военных частей, выведенных из оккупированного Крыма: 36-й отдельной бригады береговой обороны, 1-го и 501-го отдельных батальонов морской пехоты. Бригада базируется в Николаеве.

Во время АТО морпехи из 36-ки участвовали в боях под Мариуполем. После начала полномасштабного вторжения продолжили борьбу на этом же направлении, в том числе и прошли блокаду города. Далее выполняли задачи в Херсонской области в Крынках, а с августа 2024 года ведут бои на Курском направлении.