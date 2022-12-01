Під Бериславом поліція ексгумувала тіла ще двох осіб, які загинули від дій РФ

Поліція продовжує стабілізаційні заходи у деокупованих районах Херсонської області. Під Бериславом правоохоронці ексгумували тіла двох цивільних, які загинули від дій РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Херсонської області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Правоохоронці зазначають, що вони, ймовірно, загинули внаслідок ворожих обстрілів.

"Під час проведення стабілізаційних заходів у звільненому с.Любимівка Бериславського району працівники поліції виявили поховання двох місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в селі Правдине (Херсонська область) правоохоронці ексгумували тіла семи мешканців, яких розстріляли військові РФ. Вбивши людей, серед яких була неповнолітня дівчина, росіяни підірвали будинок з ними.

Росіяни розстріляли автомобіль із цивільними та переїхали його танком. Правоохоронці зафіксували цей злочин та відшукали, де поховали тіла вбитих.

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