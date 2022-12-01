ua ru
Чт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Бериславом полиция эксгумировала тела еще двух человек, погибших от действий РФ

Новина українською →
Украина, Четверг 01 декабря 2022 19:26
Под Бериславом полиция эксгумировала тела еще двух человек, погибших от действий РФ Фото: Под Бериславом полиция эксгумировала тела еще двух человек, погибших от действий РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Полиция продолжает стабилизационные мероприятия в деоккупированных районах Херсонской области. Под Бериславом правоохранители эксгумировали тела двух гражданских, погибших от действий РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Херсонской области.

"В ходе проведения стабилизационных мероприятий в освобожденном с.Любимовка Бериславского района работники полиции обнаружили захоронение двух местных жителей", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что они, вероятно, погибли в результате вражеских обстрелов.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что в селе Правдино (Херсонская область) стражи порядка эксгумировали тела семи жителей, которых расстреляли военные РФ. Убив людей, среди которых была несовершеннолетняя девушка, россияне взорвали дом с ними.

Россияне расстреляли автомобиль с гражданскими и переехали танком. Правоохранители зафиксировали это преступление и нашли, где похоронили тела убитых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область полиция Война в Украине
NEWS
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
Операция на Кинбурнской косе и столкновение под Бахмутом: карты боев
DAILY
Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Пункты разлома. Почему команда Зеленского ссорится с Кличко и другими мэрами