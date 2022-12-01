Под Бериславом полиция эксгумировала тела еще двух человек, погибших от действий РФ
Полиция продолжает стабилизационные мероприятия в деоккупированных районах Херсонской области. Под Бериславом правоохранители эксгумировали тела двух гражданских, погибших от действий РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Херсонской области.
"В ходе проведения стабилизационных мероприятий в освобожденном с.Любимовка Бериславского района работники полиции обнаружили захоронение двух местных жителей", - говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что они, вероятно, погибли в результате вражеских обстрелов.
Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что в селе Правдино (Херсонская область) стражи порядка эксгумировали тела семи жителей, которых расстреляли военные РФ. Убив людей, среди которых была несовершеннолетняя девушка, россияне взорвали дом с ними.
Россияне расстреляли автомобиль с гражданскими и переехали танком. Правоохранители зафиксировали это преступление и нашли, где похоронили тела убитых.
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