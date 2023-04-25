Под Бердянском произошел громкий взрыв

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, жители сообщают о громком взрыве в районе села Азовское рядом с Бердянском.

"На Азовском побережье оккупантам не до отдыха", - констатирует он.

Как сообщалось, ранее Федоров рассказал, что во вторник, 25 апреля, во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке Запорожской области раздаются взрывы. Местные жители насчитали 12 "прилетов". "Хлопки" уже подтвердили и сами оккупанты.

Напомним, в Херсоне 25 апреля раздались взрывы. Их сегодня местные жители слышат уже не впервые.