Под Бердянском произошел громкий взрыв
Во вторник, 25 апреля "громко" возле временно захваченного Бердянска Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
По его словам, жители сообщают о громком взрыве в районе села Азовское рядом с Бердянском.
"На Азовском побережье оккупантам не до отдыха", - констатирует он.
Как сообщалось, ранее Федоров рассказал, что во вторник, 25 апреля, во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке Запорожской области раздаются взрывы. Местные жители насчитали 12 "прилетов". "Хлопки" уже подтвердили и сами оккупанты.
Напомним, в Херсоне 25 апреля раздались взрывы. Их сегодня местные жители слышат уже не впервые.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.