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Под Бердянском произошел громкий взрыв

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Запорожье , Вторник 25 апреля 2023 14:52
Под Бердянском произошел громкий взрыв Фото: громкий взрыв произошел в районе села Азовское возле Бердянска 25 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 25 апреля "громко" возле временно захваченного Бердянска Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, жители сообщают о громком взрыве в районе села Азовское рядом с Бердянском.

"На Азовском побережье оккупантам не до отдыха", - констатирует он.

Под Бердянском произошел громкий взрыв

Как сообщалось, ранее Федоров рассказал, что во вторник, 25 апреля, во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке Запорожской области раздаются взрывы. Местные жители насчитали 12 "прилетов". "Хлопки" уже подтвердили и сами оккупанты.

Напомним, в Херсоне 25 апреля раздались взрывы. Их сегодня местные жители слышат уже не впервые.

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Бердянск вибухи Запорожская область
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