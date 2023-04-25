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У Херсоні знову чули вибухи

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Херсон, Вівторок 25 квітня 2023 13:36
У Херсоні знову чули вибухи Фото: в Херсоні 25 квітня чують вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні 25 квітня пролунали вибухи. Їх за сьогодні місцеві жителі чують вже не вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

"У Херсоні знову чутно вибухи", - передають в мережі.

Нагадаємо, сьогодні ми вже писали про вибухи в Херсоні.

Додамо, що за минулу добу російські окупанти 61 раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок ударів четверо людей отримали поранення.

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Херсон Вибух
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