У Херсоні знову чули вибухи

У Херсоні 25 квітня пролунали вибухи. Їх за сьогодні місцеві жителі чують вже не вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

"У Херсоні знову чутно вибухи", - передають в мережі.

Нагадаємо, сьогодні ми вже писали про вибухи в Херсоні.

Додамо, що за минулу добу російські окупанти 61 раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок ударів четверо людей отримали поранення.

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