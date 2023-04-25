У Херсоні знову чули вибухи
Фото: в Херсоні 25 квітня чують вибухи (Getty Images)
У Херсоні 25 квітня пролунали вибухи. Їх за сьогодні місцеві жителі чують вже не вперше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.
"У Херсоні знову чутно вибухи", - передають в мережі.
Нагадаємо, сьогодні ми вже писали про вибухи в Херсоні.
Додамо, що за минулу добу російські окупанти 61 раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок ударів четверо людей отримали поранення.
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