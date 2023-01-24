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Під Бєлгородом пролунав вибух: над одним із районів піднімається дим

Фото: під Бєлгородом пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Шебекіно під російським Бєлгородом 24 січня пролунав вибух. Над містом здіймається дим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві жителі, у Шебекінському міському окрузі було "голосно". Після чого в небо почав підніматися густий дим.

Фото: дим піднімається над Шебекіним після сильного вибуху (Telegram)

Нагадаємо, вчора у Білгородській області повідомляли про вибухи. Як стверджувала влада, над регіоном "відпрацювала система ППО".

Також повідомлялося, що у понеділок, 23 січня, під російською Москвою пролунав вибух на металургійному заводі компанії "Молірен".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяВибух