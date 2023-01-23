У Бєлгородській області повідомляють про роботу ППО: подробиці

У Бєлгородській області у понеділок, 23 січня, повідомляють про вибухи. Влада регіону стверджує, що спрацювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора Бєлгородській області В'ячеслава Гладкова в Telegram .

"Над селом Казинка Валуйського міського округу системою ППО було збито ракету. Постраждалих і руйнувань немає - уламки впали в поле", - заявив він.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах пишуть, що над одним із районів області було чути понад п'ять вибухів. Подробиць про "бавовну" поки що немає.