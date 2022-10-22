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Під Бєлгородом пролунали вибухи: люди в паніці намагаються евакуюватися (відео)

Фото: під Білгородом пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У суботу, 22 жовтня, у Шебекіно (Бєлгородська область, Росія) пролунали вибухи, а потім спалахнула пожежа в одній із будівель міста. Після вибухів місцеві паніки намагаються самостійно евакуюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.

Як і де саме пролунали вибухи, поки що незрозуміло. Однак російська влада вже звинуватила ЗСУ "в обстрілі цивільних об'єктів". Також пропагандисти повідомляють про постраждалих та загиблих.

Зазначимо, що через НП на телефони мешканців Шебекіно почали надходити повідомлення із закликом пройти до укриття. Однак, судячи з публікацій місцевих пабліків, наразі місцеві в паніці намагаються залишити місто, яке поліція вже закрила на в'їзд.

На тлі події у Шебекіно та прилеглих населених пунктах почалися перебої зі світлом та водою.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України попереджало, що російські спецслужби готують теракти на території своєї країни, щоб звинуватити у цьому Україну.

Варто зазначити, це вже не перша НП у Бєлгородській області. Зокрема, 13 жовтня росіяни намагалися завдати удару по Харкову. Однак усі ракети самоліквідувалися, а одна з них ударила по житловому будинку в Бєлгороді.

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Російська Федерація