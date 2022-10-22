Під Бєлгородом пролунали вибухи: люди в паніці намагаються евакуюватися (відео)

Як і де саме пролунали вибухи, поки що незрозуміло. Однак російська влада вже звинуватила ЗСУ "в обстрілі цивільних об'єктів". Також пропагандисти повідомляють про постраждалих та загиблих.

Зазначимо, що через НП на телефони мешканців Шебекіно почали надходити повідомлення із закликом пройти до укриття. Однак, судячи з публікацій місцевих пабліків, наразі місцеві в паніці намагаються залишити місто, яке поліція вже закрила на в'їзд.

На тлі події у Шебекіно та прилеглих населених пунктах почалися перебої зі світлом та водою.