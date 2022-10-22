Под Белгородом прогремели взрывы: люди в панике пытаются эвакуироваться (видео)

Как и где именно прогремели взрывы пока непонятно. Однако российские власти уже обвинили ВСУ "в обстреле гражданских объектов". Также пропагандисты сообщают об пострадавших и погибших.

Отметим, что из-за ЧП на телефоны жителей Шебекино начали приходить сообщения с призывом пройти в укрытия. Однако, судя по публикациям местных пабликов, сейчас местные в панике пытаются покинуть город, который полиция уже закрыла на въезд.

На фоне происшествия в Шебекино и близлежащих населенных пунктах начались перебои со светом и водой.