RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Белгородом прогремели взрывы: люди в панике пытаются эвакуироваться (видео)

Фото: под Белгородом прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В субботу, 22 октября, в Шебекино (Белгородская область, Россия) прогремели взрывы, а затем вспыхнул пожар в одном из зданий города. После взрывов местные в панике пытаются самостоятельно эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

Как и где именно прогремели взрывы пока непонятно. Однако российские власти уже обвинили ВСУ "в обстреле гражданских объектов". Также пропагандисты сообщают об пострадавших и погибших.

Отметим, что из-за ЧП на телефоны жителей Шебекино начали приходить сообщения с призывом пройти в укрытия. Однако, судя по публикациям местных пабликов, сейчас местные в панике пытаются покинуть город, который полиция уже закрыла на въезд.

На фоне происшествия в Шебекино и близлежащих населенных пунктах начались перебои со светом и водой.

Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало, что российские спецслужбы готовят теракты на территории своей страны, чтобы обвинить в этом Украину.

Стоит отметить, что это уже не первое происшествие в Белгородской области. В частности, 13 октября россияне пытались нанести удар по Харькову. Однако все ракеты самоликвидировались, а одна из них ударила по жилому дому в российском Белгороде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация