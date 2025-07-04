Під Бєлгородом після атаки дронів спалахнув хімзавод: дим видно за 25 кілометрів (фото)

У мережі пишуть, що після удару дрона над хімічним підприємством у Шебекиному піднявся густий стовп диму.

Фото: над Шебекіно здійнявся дим (t.me/belpepel)

При цьому густий дим можна помітити навіть із Бєлгорода, який розташований за 25 кілометрів від місця атаки дрона.

Фото: дим у Шебекіно видно з Бєлгорода (t.me/belpepel)

За непідтвердженою інформацією, метою атаки дронів став завод хімічних реагентів "Селена".

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков про атаку на Шебекіно у своїх соцмережах не згадував.