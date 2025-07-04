Під Бєлгородом після атаки дронів спалахнув хімзавод: дим видно за 25 кілометрів (фото)

У Бєлгородській області невідомі дрони атакували хімічний завод у місті Шебекіно. Там спалахнула сильна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Пепел".
У мережі пишуть, що після удару дрона над хімічним підприємством у Шебекиному піднявся густий стовп диму.
Фото: над Шебекіно здійнявся дим (t.me/belpepel)
При цьому густий дим можна помітити навіть із Бєлгорода, який розташований за 25 кілометрів від місця атаки дрона.
За непідтвердженою інформацією, метою атаки дронів став завод хімічних реагентів "Селена".
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков про атаку на Шебекіно у своїх соцмережах не згадував.
Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що українські захисники вдарили по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.
Як пояснили в Генштабі, така атака ускладнить операції окупантів у напрямках Покровська і Торецька.
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