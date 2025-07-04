Под Белгородом после атаки дронов вспыхнул химзавод: дым видно за 25 километров (фото)

В Белгородской области неизвестные дроны атаковали химический завод в городе Шебекино. Там вспыхнул сильный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Пепел".
В сети пишут, что после удара дрона над химическим предприятием в Шебекино поднялся густой столб дыма.
Фото: над Шебекино поднялся дым (t.me/belpepel)
При этом густой дым можно заметить даже из Белгорода, который находится в 25 километрах от места атаки дрона.
По неподтвержденной информации, целью атаки дронов стал завод химических реагентов "Селена".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков атаку на Шебекино в своих соцсетях не упоминал.
Напомним, 1 июля стало известно, что украинские защитники ударили по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.
Как объяснили в Генштабе, такая атака усложнит операции оккупантов в направлениях Покровска и Торецка.
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