Під Бахмутом ЗСУ ліквідували найманця з Танзанії, який воював у складі ПВК "Вагнера"

Збройним силам України вдалося ліквідувати найманця з Танзанії у складі ПВК "Вагнера". Він воював на Бахмутському напрямку у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву рідних найманця, яку приводить BBC.

33-річний громадянин Танзанії Тарімо Немес був завербований у ПВК "Вагнера" та воював проти ЗСУ у Донецькій області.

Немес навчався у Москві в Російському технологічному університеті, але у 2021 році був засуджений за злочини, пов'язані з наркотиками. Родичі пояснюють, що йому пообіцяли звільнення з колонії в обмін на вступ до складу ПВК.

"Востаннє ми спілкувалися з ним 17 жовтня, коли він уже був членом "Вагнера". Потім у грудні ми отримали інформацію від його друзів про його загибель", - заявив родич Немеса.