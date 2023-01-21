Під Бахмутом ЗСУ ліквідували найманця з Танзанії, який воював у складі ПВК "Вагнера"

Збройним силам України вдалося ліквідувати найманця з Танзанії у складі ПВК "Вагнера". Він воював на Бахмутському напрямку у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву рідних найманця, яку приводить BBC.
33-річний громадянин Танзанії Тарімо Немес був завербований у ПВК "Вагнера" та воював проти ЗСУ у Донецькій області.
Немес навчався у Москві в Російському технологічному університеті, але у 2021 році був засуджений за злочини, пов'язані з наркотиками. Родичі пояснюють, що йому пообіцяли звільнення з колонії в обмін на вступ до складу ПВК.
"Востаннє ми спілкувалися з ним 17 жовтня, коли він уже був членом "Вагнера". Потім у грудні ми отримали інформацію від його друзів про його загибель", - заявив родич Немеса.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України звернулося до африканців через загибель студента із Замбії, який був засуджений в Росії, на війні в України. Відомство закликає громадян Африки не помирати за амбіції глави Кремля Володимира Путіна.
Міністерство фінансів США оголосить російську приватну військову компанію "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією.
Раніше повідомлялося, що бійці ПВК "Вагнера" можуть становити чверть усіх російських воїнів, які воюють проти України.
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