Под Бахмутом ВСУ ликвидировали наемника из Танзании, воевавшего в составе ЧВК "Вагнера"

Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать наемника из Танзании в составе ЧВК "Вагнера". Он воевал на Бахмутском направлении в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление родных наемника, которое приводит BBC.

33-летний гражданин Танзании Таримо Немес был завербован в ЧВК "Вагнера" и воевал против ВСУ в Донецкой области.

Немес учился в Москве в Российском технологическом университете, но в 2021 году был осужден за преступления, связанные с наркотиками. Родственники объясняют, что ему пообещали освобождение из колонии в обмен на вступление в состав ЧВК.

"Последний раз мы общались с ним 17 октября, когда он уже был членом "Вагнера". Затем в декабре мы получили информацию от его друзей о его гибели", - заявил родственник Немеса.