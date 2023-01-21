Под Бахмутом ВСУ ликвидировали наемника из Танзании, воевавшего в составе ЧВК "Вагнера"

Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать наемника из Танзании в составе ЧВК "Вагнера". Он воевал на Бахмутском направлении в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление родных наемника, которое приводит BBC.
33-летний гражданин Танзании Таримо Немес был завербован в ЧВК "Вагнера" и воевал против ВСУ в Донецкой области.
Немес учился в Москве в Российском технологическом университете, но в 2021 году был осужден за преступления, связанные с наркотиками. Родственники объясняют, что ему пообещали освобождение из колонии в обмен на вступление в состав ЧВК.
"Последний раз мы общались с ним 17 октября, когда он уже был членом "Вагнера". Затем в декабре мы получили информацию от его друзей о его гибели", - заявил родственник Немеса.
Напомним, что Министерство иностранных дел Украины обратилось к африканцам из-за гибели студента из Замбии, осужденного в России, на войне в Украине. Ведомство призывает граждан Африки не умирать из-за амбиций главы Кремля Владимира Путина.
Министерство финансов США объявит российскую частную военную компанию "Вагнера" транснациональной преступной организацией.
Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК "Вагнера" могут составлять четверть всех российских воинов, воюющих против Украины.
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