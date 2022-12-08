Під Бахмутом загинув волонтер зі Швеції
В Україні загинув двадцятирічний волонтер медичного батальйону родом зі Швеції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.
В Бахмуті від зіткнення з бойовою машиною, загинув 20-річний громадянин Швеції. Це сталось під час евакуації поранених з фронту,. Чоловік був волонтером медичного батальйону "Госпітальєри".
В Міністерстві закордонних справ Швеції підтвердили загибель свого громадянина, та повідомили його родину.
Швецькі ЗМІ нагадали, що влітку цього року в результаті бойових дій в Україні також загинув громадянин Швеції у віці 30 років, він потрапив під снаряд поблизу фронту в Донецькій області. Чоловік раніше служив у Збройних силах Швеції, але звільнився, щоб поїхати в Україну.
Нагадаємо, Швеція передасть Україні найбільший в історії двосторонніх відносин пакет допомоги. Він обійдеться Стокгольму на 100 млн євро більше, ніж усі попередні.
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