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Під Бахмутом загинув волонтер зі Швеції

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Бахмут, Четвер 08 грудня 2022 16:44
Під Бахмутом загинув волонтер зі Швеції Фото: під Бахмутом загинув волонтер зі Швеції (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В Україні загинув двадцятирічний волонтер медичного батальйону родом зі Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

В Бахмуті від зіткнення з бойовою машиною, загинув 20-річний громадянин Швеції. Це сталось під час евакуації поранених з фронту,. Чоловік був волонтером медичного батальйону "Госпітальєри".

В Міністерстві закордонних справ Швеції підтвердили загибель свого громадянина, та повідомили його родину.

Швецькі ЗМІ нагадали, що влітку цього року в результаті бойових дій в Україні також загинув громадянин Швеції у віці 30 років, він потрапив під снаряд поблизу фронту в Донецькій області. Чоловік раніше служив у Збройних силах Швеції, але звільнився, щоб поїхати в Україну.

Нагадаємо, Швеція передасть Україні найбільший в історії двосторонніх відносин пакет допомоги. Він обійдеться Стокгольму на 100 млн євро більше, ніж усі попередні.

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