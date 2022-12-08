Под Бахмутом погиб волонтер из Швеции
В Украине погиб двадцатилетний волонтер медицинского батальона родом из Швеции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT .
В Бахмуте от столкновения с боевой машиной погиб 20-летний гражданин Швеции. Это произошло во время эвакуации раненых с фронта. Мужчина был волонтером медицинского батальона "Госпитальеры".
В Министерстве иностранных дел Швеции подтвердили гибель своего гражданина и уведомили его семью.
Шведские СМИ напомнили, что летом этого года в результате боевых действий в Украине погиб гражданин Швеции в возрасте 30 лет, он попал под снаряд вблизи фронта в Донецкой области. Мужчина ранее служил в Вооруженных силах Швеции, но уволился, чтобы поехать в Украину.
Напомним, Швеция передаст Украинесамый большой в истории двусторонних отношений пакет помощи . Он обойдется Стокгольму в 100 млн евро больше, чем все предыдущие.
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