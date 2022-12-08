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Под Бахмутом погиб волонтер из Швеции

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Бахмут, Четверг 08 декабря 2022 16:44
Под Бахмутом погиб волонтер из Швеции Фото: под Бахмутом погиб волонтер из Швеции (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В Украине погиб двадцатилетний волонтер медицинского батальона родом из Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT .

В Бахмуте от столкновения с боевой машиной погиб 20-летний гражданин Швеции. Это произошло во время эвакуации раненых с фронта. Мужчина был волонтером медицинского батальона "Госпитальеры".

В Министерстве иностранных дел Швеции подтвердили гибель своего гражданина и уведомили его семью.

Шведские СМИ напомнили, что летом этого года в результате боевых действий в Украине погиб гражданин Швеции в возрасте 30 лет, он попал под снаряд вблизи фронта в Донецкой области. Мужчина ранее служил в Вооруженных силах Швеции, но уволился, чтобы поехать в Украину.

Напомним, Швеция передаст Украинесамый большой в истории двусторонних отношений пакет помощи . Он обойдется Стокгольму в 100 млн евро больше, чем все предыдущие.

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