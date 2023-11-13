Під Бахмутом окупанти перейшли в активну оборону: у ЗСУ розповіли подробиці

Російські війська перейшли до активної оборони на Бахмутському напрямку. Окупанти намагаються повернути втрачені раніше позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі Радіо Свобода .

Командувач розповів, що окупанти пробують розвідати слабкі ділянки в обороні українських захисників на Бахмутському напрямку, проте стратегічних успіхів на всій лінії зіткнення від Куп’янська до Бахмута у російської армії немає.

"На даній ділянці фронту ворог від оборони перейшов до активної оборони. Намагається відбити позиції, які він втратив попередньо. Наші військовослужбовці за кращої нагоди переходять до атакувальних дій, покращують своє тактичне становище. Так за минулу добу відбили наші воїни 10 атак противника. Це Кліщіївка та Андріївка", - сказав Фітьо.

За його словами, ЗСУ бачили підготовку росіян до активних бойових дій ще перед початком жовтня. Підготовка тривала близько трьох місяців. Але водночас готувалися й українські бійці.

"Ми укріплялися, зміцнювали інженерні споруди свої. Підтягували також резерви. І ми бачили, що спершу атаки відбувалися більш активно на Лимано-Куп’янському напрямку, а зараз вони перейшли на Бахмутський напрямок. Тобто противник пробує хоч десь досягти успіхів", - зазначив командувач.

Бої за Бахмут

Варто зазначити, що Бахмут протягом довгих місяців залишається епіцентром бойових дій. Під час літнього контрнаступу українські військові просунулися на південному та північному фланзі Бахмута.

Наразі ЗСУ, згідно з останніми зведеннями Генштабу, атакують на південному фланзі Бахмутського напрямку. Сили оборони також допускали, що у разі втрати окупантами північного флангу ЗСУ зможуть взяти Бахмут в оперативне оточення.

При цьому військові експерти зазначають, що південніше Бахмута йдуть бої за ініціативу. Про це більш детально - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що напередодні Сухопутні сили заявили, що росіяни з новою силою відновили наступ на Бахмутському напрямку.

Вчора командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський розповів, що окупаційні війська активізувалися на Бахмутському напрямку. Загарбники намагаються повернути втрачені позиції.