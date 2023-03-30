Під Бахмутом бійці одним пострілом знищили склад БК та техніку окупантів (відео)

"Під Бахмутом. Завдяки активній взаємодії розвідників 30 окремої механізованої бригади та артилеристів 26 і 45 бригад було знищено склад БК та військову техніку окупантів з одного пострілу", - йдеться в описі під відео.

Зазначається, що до цієї роботи була залучена 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича і 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові знищили російський самохідний міномет "Тюльпан" з артилерії.

Додамо, раніше у розвідці показали, як українські снайпери знищують ворогів під Бахмутом.

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