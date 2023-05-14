Під атакою РФ село в Запорізькій області: зруйновано будинок, горить магазин, є поранена

Зранку у неділю, 14 травня, російські окупанти масовано обстрілюють село Новояковлівка Запорізької області. Вщент зруйновано будинок, палає місцевий магазин, є поранена, атака досі триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"З ранку ворожа артилерія атакує село Запорізького району. У Новояковлівці ударом вщент зруйновано будинок, у якому постраждала 48-річна жінка", - розповів він. За словами очільника регіону, постраждалу вже доправлено в медичний заклад. "Крім того, зайнявся сільський магазин, пошкоджено житлові будинки. Обстріл й досі триває. Інформація про наслідки уточнюється", - додав Малашко.