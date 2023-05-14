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Под атакой РФ село в Запорожской области: разрушен дом, горит магазин, есть раненая

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Запорожье , Воскресенье 14 мая 2023 13:03
Под атакой РФ село в Запорожской области: разрушен дом, горит магазин, есть раненая Фото: оккупанты обстреливают Новояковловку Запорожской области 14 мая (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в воскресенье, 14 мая, российские оккупанты массированно обстреливают село Новояковловка Запорожской области. Разрушен дом, пылает местный магазин, есть раненая, атака до сих пор продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"С утра вражеская артиллерия атакует село Запорожского района. В Новояковловке ударом полностью разрушен дом, в котором пострадала 48-летняя женщина", - рассказал он.

По словам главы региона, пострадавшая уже доставлена в медицинское учреждение.

"Кроме того, загорелся сельский магазин, повреждены жилые дома. Обстрел до сих пор продолжается. Информация о последствиях уточняется", - добавил Малашко.

Как сообщалось, вчера, 13 мая, российские войска массированно обстреляли Гуляйполе Запорожской области. Есть раненый.

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