Под атакой РФ село в Запорожской области: разрушен дом, горит магазин, есть раненая

Утром в воскресенье, 14 мая, российские оккупанты массированно обстреливают село Новояковловка Запорожской области. Разрушен дом, пылает местный магазин, есть раненая, атака до сих пор продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"С утра вражеская артиллерия атакует село Запорожского района. В Новояковловке ударом полностью разрушен дом, в котором пострадала 48-летняя женщина", - рассказал он. По словам главы региона, пострадавшая уже доставлена в медицинское учреждение. "Кроме того, загорелся сельский магазин, повреждены жилые дома. Обстрел до сих пор продолжается. Информация о последствиях уточняется", - добавил Малашко.