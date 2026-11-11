Під атакою носій "Калібрів" і Усть-Луга. В СБУ розкрили деталі нічного удару по РФ

СБУ уразила порт Усть-Луга

За попередньою інформацією, на терміналі "Новатек-Усть-Луга" дрони Центру спецоперацій «Альфа» уразили інфраструктурні об’єкти, зокрема декілька резервуарів об’ємом по 30 тисяч тонн кожен. Також стався розлив нафтопродуктів.



На терміналі "Усть-Луга Ойл" пошкоджено низку резервуарів із нафтопродуктами, там палає масштабна пожежа.

Крім того, горить терміналі АТ "Фактор" та залізнична станція Лужська.



Основні пошкодження припали на:

резервуарні парки,

насосні станції,

трубопроводи,

інфраструктуру перевалки нафти й нафтопродуктів.

На об'єктах тривають пожежно-рятувальні роботи.

Ураження ракетного корабля

Також у межах спецоперації спецслужби України спланували та реалізували ураження малого ракетного корабля проєкту "Буян-М" "Наро-Фомінськ".

"Це судно є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс". Його було спущено на воду у 2022 році", - зазначили в СБУ.



Окрім того, перевіряється інформація щодо знищення бойових вертольотів РФ.



Міноборони України додало, що на НПЗ "Новатек-Усть-Луга" зафіксовано масштабну пожежу.

"Усть-Луга - один з найбільших нафтових хабів на північному заході Росії. Через порт щодня проходить близько 700 тисяч барелів сирої нафти, і через наші удари противник втрачатиме понад 50 млн доларів за добу", - кажуть у відомстві.