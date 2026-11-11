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Під атакою носій "Калібрів" і Усть-Луга. В СБУ розкрили деталі нічного удару по РФ

19:23 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: порт Усть-Луга після удару України (t.me/exilenova_plus)

Сили оборони України уразили портову та нафтову інфраструктуру Росії в Усть-Лузі і ракетний корабель "Буян-М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви СБУ у Telegram і Міністерства оборони України у Telegram.

СБУ уразила порт Усть-Луга

За попередньою інформацією, на терміналі "Новатек-Усть-Луга" дрони Центру спецоперацій «Альфа» уразили інфраструктурні об’єкти, зокрема декілька резервуарів об’ємом по 30 тисяч тонн кожен. Також стався розлив нафтопродуктів.

На терміналі "Усть-Луга Ойл" пошкоджено низку резервуарів із нафтопродуктами, там палає масштабна пожежа.

Крім того, горить терміналі АТ "Фактор" та залізнична станція Лужська.

Основні пошкодження припали на:

  • резервуарні парки,
  • насосні станції,
  • трубопроводи,
  • інфраструктуру перевалки нафти й нафтопродуктів.

На об'єктах тривають пожежно-рятувальні роботи.

Ураження ракетного корабля

Також у межах спецоперації спецслужби України спланували та реалізували ураження малого ракетного корабля проєкту "Буян-М" "Наро-Фомінськ".

"Це судно є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс". Його було спущено на воду у 2022 році", - зазначили в СБУ.

Окрім того, перевіряється інформація щодо знищення бойових вертольотів РФ.

Міноборони України додало, що на НПЗ "Новатек-Усть-Луга" зафіксовано масштабну пожежу.

"Усть-Луга - один з найбільших нафтових хабів на північному заході Росії. Через порт щодня проходить близько 700 тисяч барелів сирої нафти, і через наші удари противник втрачатиме понад 50 млн доларів за добу", - кажуть у відомстві.

Раніше РБК-Україна писало, що російські пілоти нібито загинули під час відбиття масованої атаки Сил оборони України на Санкт-Петербург 11 листопада.

Тим часом губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив про пожежу в порту Усть-Луга, яка виникла внаслідок атаки безпілотників.

Крім того, минулої ночі Сили оборони України здійснили нову масовану атаку на десятки різних регіонів Росії.

У ворожому оборонному відомстві стверджують, що російські сили ППО нібито перехопили та знищили 627 українських безпілотників літакового типу над територіями:

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