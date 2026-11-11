Під атакою носій "Калібрів" і Усть-Луга. В СБУ розкрили деталі нічного удару по РФ

Сили оборони України уразили портову та нафтову інфраструктуру Росії в Усть-Лузі і ракетний корабель "Буян-М".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви СБУ у Telegram і Міністерства оборони України у Telegram.
За попередньою інформацією, на терміналі "Новатек-Усть-Луга" дрони Центру спецоперацій «Альфа» уразили інфраструктурні об’єкти, зокрема декілька резервуарів об’ємом по 30 тисяч тонн кожен. Також стався розлив нафтопродуктів.
На терміналі "Усть-Луга Ойл" пошкоджено низку резервуарів із нафтопродуктами, там палає масштабна пожежа.
Крім того, горить терміналі АТ "Фактор" та залізнична станція Лужська.
Основні пошкодження припали на:
На об'єктах тривають пожежно-рятувальні роботи.
Також у межах спецоперації спецслужби України спланували та реалізували ураження малого ракетного корабля проєкту "Буян-М" "Наро-Фомінськ".
"Це судно є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс". Його було спущено на воду у 2022 році", - зазначили в СБУ.
Окрім того, перевіряється інформація щодо знищення бойових вертольотів РФ.
Міноборони України додало, що на НПЗ "Новатек-Усть-Луга" зафіксовано масштабну пожежу.
"Усть-Луга - один з найбільших нафтових хабів на північному заході Росії. Через порт щодня проходить близько 700 тисяч барелів сирої нафти, і через наші удари противник втрачатиме понад 50 млн доларів за добу", - кажуть у відомстві.
Раніше РБК-Україна писало, що російські пілоти нібито загинули під час відбиття масованої атаки Сил оборони України на Санкт-Петербург 11 листопада.
Тим часом губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив про пожежу в порту Усть-Луга, яка виникла внаслідок атаки безпілотників.
Крім того, минулої ночі Сили оборони України здійснили нову масовану атаку на десятки різних регіонів Росії.
У ворожому оборонному відомстві стверджують, що російські сили ППО нібито перехопили та знищили 627 українських безпілотників літакового типу над територіями: