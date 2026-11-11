Под атакой носитель "Калибров" и Усть-Луга. В СБУ раскрыли детали ночного удара по РФ

СБУ поразила порт Усть-Луга

По предварительной информации, на терминале "Новатек-Усть-Луга" дроны Центра спецопераций "Альфа" поразили инфраструктурные объекты, в том числе несколько резервуаров объемом по 30 тысяч тонн каждый. Также произошел разлив нефтепродуктов.



На терминале "Усть-Луга Ойл" поврежден ряд резервуаров с нефтепродуктами, там разгорается масштабный пожар.

Кроме того, горит терминали АО "Фактор" и железнодорожная станция Лужска.



Основные повреждения пришлись на:

резервуарные парки,

насосные станции,

трубопроводы,

инфраструктуру перевалки нефти и нефтепродуктов

На объектах продолжаются пожарно-спасательные работы.

Поражение ракетного корабля

Также в рамках спецоперации спецслужбы Украины спланировали и реализовали поражение малого ракетного корабля проекта "Буян-М" "Наро-Фоминск".

"Это судно является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Он был спущен на воду в 2022 году", - отметили в СБУ.



Кроме того, проверяется информация насчет уничтожения боевых вертолетов РФ.



Минобороны Украины добавило, что на НПЗ "Новатек-Усть-Луга" зафиксирован масштабный пожар.

"Усть-Луга - один из крупнейших нефтяных хабов на северо-западе России. Через порт ежедневно проходит около 700 тысяч баррелей сырой нефти, и из-за наших ударов противник будет терять более 50 млн долларов в сутки", - говорят в ведомстве.