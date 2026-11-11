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Под атакой носитель "Калибров" и Усть-Луга. В СБУ раскрыли детали ночного удара по РФ

19:23 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: порт Усть-Луга после удара Украины (t.me/exilenova_plus)

Силы обороны Украины поразили портовую и нефтяную инфраструктуру России в Усть-Луге и ракетный корабль "Буян-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления СБУ в Telegram и Министерства обороны Украины в Telegram.

СБУ поразила порт Усть-Луга

По предварительной информации, на терминале "Новатек-Усть-Луга" дроны Центра спецопераций "Альфа" поразили инфраструктурные объекты, в том числе несколько резервуаров объемом по 30 тысяч тонн каждый. Также произошел разлив нефтепродуктов.

На терминале "Усть-Луга Ойл" поврежден ряд резервуаров с нефтепродуктами, там разгорается масштабный пожар.

Кроме того, горит терминали АО "Фактор" и железнодорожная станция Лужска.

Основные повреждения пришлись на:

  • резервуарные парки,
  • насосные станции,
  • трубопроводы,
  • инфраструктуру перевалки нефти и нефтепродуктов

На объектах продолжаются пожарно-спасательные работы.

Поражение ракетного корабля

Также в рамках спецоперации спецслужбы Украины спланировали и реализовали поражение малого ракетного корабля проекта "Буян-М" "Наро-Фоминск".

"Это судно является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Он был спущен на воду в 2022 году", - отметили в СБУ.

Кроме того, проверяется информация насчет уничтожения боевых вертолетов РФ.

Минобороны Украины добавило, что на НПЗ "Новатек-Усть-Луга" зафиксирован масштабный пожар.

"Усть-Луга - один из крупнейших нефтяных хабов на северо-западе России. Через порт ежедневно проходит около 700 тысяч баррелей сырой нефти, и из-за наших ударов противник будет терять более 50 млн долларов в сутки", - говорят в ведомстве.

Ранее РБК-Украина писало, что российские пилоты якобы погибли при отражении массированной атаки Сил обороны Украины на Санкт-Петербург 11 ноября.

Тем временем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о пожаре в порту Усть-Луга, возникшем в результате атаки беспилотников.

Кроме того, минувшей ночью Силы обороны Украины совершили новую массированную атаку на десятки разных регионов России.

Во вражеском оборонном ведомстве утверждают, что российские силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 627 украинских беспилотников самолетного типа над территориями:

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