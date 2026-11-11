Под атакой носитель "Калибров" и Усть-Луга. В СБУ раскрыли детали ночного удара по РФ

Силы обороны Украины поразили портовую и нефтяную инфраструктуру России в Усть-Луге и ракетный корабль "Буян-М".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления СБУ в Telegram и Министерства обороны Украины в Telegram.
По предварительной информации, на терминале "Новатек-Усть-Луга" дроны Центра спецопераций "Альфа" поразили инфраструктурные объекты, в том числе несколько резервуаров объемом по 30 тысяч тонн каждый. Также произошел разлив нефтепродуктов.
На терминале "Усть-Луга Ойл" поврежден ряд резервуаров с нефтепродуктами, там разгорается масштабный пожар.
Кроме того, горит терминали АО "Фактор" и железнодорожная станция Лужска.
Основные повреждения пришлись на:
На объектах продолжаются пожарно-спасательные работы.
Также в рамках спецоперации спецслужбы Украины спланировали и реализовали поражение малого ракетного корабля проекта "Буян-М" "Наро-Фоминск".
"Это судно является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Он был спущен на воду в 2022 году", - отметили в СБУ.
Кроме того, проверяется информация насчет уничтожения боевых вертолетов РФ.
Минобороны Украины добавило, что на НПЗ "Новатек-Усть-Луга" зафиксирован масштабный пожар.
"Усть-Луга - один из крупнейших нефтяных хабов на северо-западе России. Через порт ежедневно проходит около 700 тысяч баррелей сырой нефти, и из-за наших ударов противник будет терять более 50 млн долларов в сутки", - говорят в ведомстве.
Ранее РБК-Украина писало, что российские пилоты якобы погибли при отражении массированной атаки Сил обороны Украины на Санкт-Петербург 11 ноября.
Тем временем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о пожаре в порту Усть-Луга, возникшем в результате атаки беспилотников.
Кроме того, минувшей ночью Силы обороны Украины совершили новую массированную атаку на десятки разных регионов России.
Во вражеском оборонном ведомстве утверждают, что российские силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 627 украинских беспилотников самолетного типа над территориями: