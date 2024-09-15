Піастрі перемогою в Азербайджані вивів "Макларен" у лідери Кубка конструкторів

На старті Леклер і Піастрі зберегли перші позиції. Натомість позаду добре розпочали пілоти "Ред Булла" – Перес піднявся на третю сходинку, а Ферстаппен пройшов Расселла в боротьбі за 5-те місце.

Поступово пілот Скудерії створив гандикап перед рештою пелотону. Проте, після першої хвилі піт-стопів Піастрі швидкими темпами наздогнав Леклера. Більше того, на початку 20-го кола він, здавалося, пішов у надто оптимістичну атаку на монегаска, але зумів пройти пілота "Феррарі".

Утім, піти у відрив Піастрі не зміг. Леклер залишився на задньому крилі пілота "Макларена" та постійно тримався в зоні атаки. Поруч із дуетом лідерів їхав і Перес, а Сайнс на "Феррарі" в гордій самотності зосередився на скороченні відставання до топ-3.

Тримати інтригу до останнього не вдалося. За кілька кіл до фінішу Піастрі зміг від'їхати від "Феррарі" монегаска. Той тепер опинився під атаками Переса та з проблемною гумою, а боротьбою цих двох скористався Сайнс. Іспанець випередив пілота "Ред Булла" та майже порівнявся з Леклером, та потім дует іспаномовних гонщиків влаштував аварію.

Піастрі спокійно фінішував першим у режимі віртуального автомобіля безпеки. Подіум доповнили Леклер і пілот "Мерседеса" Расселл. Завершили в очковій зоні гонку Норріс ("Макларен"), Ферстаппен, гонщик "Астон Мартіна" Алонсо, пілоти "Вільямса" Албон і Колапінто, Хемілтон із "Мерседеса" та Берман ("Хаас").

Класифікація Гран-прі Азербайджану-2024:

Оскар Піастрі Шарль Леклер (+10.910) Джордж Расселл (+31.328)

Тріумф Піастрі з вильотом Переса дозволив "Макларену" вийти в лідери Кубка конструкторів (476 очок). Британська стайня випередила "Ред Булл" (456 пунктів). Підтягнулася до австрійських "червоних биків" і "Феррарі" (425 балів).