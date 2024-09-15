Пиастри победой в Азербайджане вывел "Макларен" в лидеры Кубка конструкторов

На старте Леклер и Пиастри сохранили первые позиции. Позади же хорошо начали пилоты "Ред Булла" – Перес поднялся на третью строчку, а Ферстаппен прошел Расселла в борьбе за 5-е место.

Постепенно пилот Скудерии создал гандикап перед остальным пелотоном. Однако после первой волны пит-стопов Пиастри быстрыми темпами догнал Леклера. Более того, в начале 20-го круга он, казалось, пошел в слишком оптимистическую атаку на монегаска, но сумел пройти пилота "Феррари".

Впрочем, уйти в отрыв от Пиастри не смог. Леклер остался на заднем крыле пилота "Макларена" и постоянно держался в зоне атаки. Рядом с дуэтом лидеров ехал и Перес, а Сайнс на "Феррари" в гордом одиночестве сосредоточился на сокращении отставания до топ-3.

Держать интригу до последнего не удалось. За несколько кругов до финиша Пиастри смог отъехать от "Феррари" монегаска. Тот теперь оказался под атаками Переса и с проблемной резиной, а борьбой этих двух воспользовался Сайнс. Испанец опередил пилота "Ред Булла" и почти сравнялся с Леклером, а затем дуэт испаноязычных гонщиков устроил аварию.

Пиастри спокойно финишировал первым в режиме виртуального автомобиля безопасности. Подиум дополнили Леклер и пилот "Мерседеса" Расселл. Завершили в очковой зоне гонку Норрис ("Макларен"), Ферстаппен, гонщик "Астон Мартина" Алонсо, пилоты "Уильямса" Албон и Колапинто, Хэмилтон из "Мерседеса" и Берман ("Хаас").

Классификация Гран-при Азербайджана-2024:

Оскар Пиастри Шарль Леклер (+10.910) Джордж Расселл (+31.328)

Триумф Пиастри с вылетом Переса позволил "Макларену" выйти в лидеры Кубка конструкторов (476 очок). Британская конюшня опередила "Ред Булл" (456 пунктов). Подтянулась к австрийским "красным быкам" и "Феррари" (425 баллов).