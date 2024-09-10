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"Астон Мартін" переманив культового конструктора чемпіонських машин Формули-1

Сільверстоун, Вівторок 10 вересня 2024 13:14
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"Астон Мартін" переманив культового конструктора чемпіонських машин Формули-1 Фото: Едріан Ньюї попозував біля боліда нової команди (x.com/AstonMartinF1)
Автор: Антон Федорців

Британська стайня "Астон Мартін" оголосила про перехід колишнього керівника технічного відділу "Ред Булла" Едріана Ньюї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди.

65-річний фахівець працюватиме на батьківщині. До нової стайні він приєднається з 1 березня 2025 року.

Ньюї стане керівним технічним партнером та акціонером. Він готуватиме "Астон Мартін" до змін технічного регламенту перед сезоном-2026. Конкурентами британської команди в боротьбі за іменитого інженера були "Феррарі", "Вільямс" і "Альпін".

У нинішньому сезоні "Астон Мартін" провалився в групу середняків Формули-1. Пілоти команди – Фернандо Алонсо та Ленс Стролл – разом завоювали 74 очки та жодного разу не піднялися на подіум. Обидва гонщики виступатимуть за британців і в 2025 році.

Хто такий Едріан Ньюї

Уродженець графства Ессекс, один із найуспішніших конструкторів в історії автоспорту. Закінчив Університет Саутгемптона, здобувши ступінь з відзнаком у галузі аеронавтики.

До Формули-1 потрапив у 1980 році, де приєднався до команди Емерсона ФІттіпальді. У середині 80-х попрацював у заокеанській серії CART. Перший болід F1 сконструював для скромної стайні "Марч" у 1988-му. Через три роки перебрався у "Вільямс" і допоміг британській команді здобути 4 чемпіонські титули.

У 1997-2005 рр. працював у "Макларені". Там двічі чемпіоном світу став фін Хаккінен. До "Ред Булла" перебрався у 2006 році. Завоював із австрійською стайнею 6 Кубків конструкторів і 7 чемпіонських титулів (Феттель – чотири, Ферстаппен – три). Зірковий телеведучий Джеремі Кларксон був однокласником конструктора.

До слова, раніше пілот "Хааса" Магнуссен отримав дискваліфікацію на Гран-прі Азербайджану.

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Aston Martin Формула-1
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