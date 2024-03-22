Philip Morris виділила 400 млн грн на гуманітарні потреби від початку великої війни

Компанія сфокусувалась на трьох основних напрямах: допомозі медичним закладам, відновленні пошкодженої інфраструктури та соціальним проєктам.

Ключовими регіонами для гуманітарної допомоги компанії є Харківська, Київська та Львівська області. Саме на Львівщині найближчим часом буде відкрито фабрику, в яку інвестовано 30 мільйонів доларів.

“Турбота про людей є частиною ДНК компанії Philip Morris, тому, як соціально відповідальний бізнес, ми піклуємось не тільки про своїх співробітників, а й про українців загалом”, - прокоментував заступник генерального директора Філіп Морріс Україна, Михайло Поляков.

Так, на початку повномасштабного вторгнення материнська компанія Philip Morris International перерахувала 10 млн доларів на гуманітарні потреби в Україні. На ці кошти закупили 23 карети швидкої допомоги, рентгенівський апарат для лікарні в Івано-Франківську та придбали реанімобіль.

Також ця допомога була спрямована на евакуацію людей із зон активних бойових дій та закупівлю предметів першої необхідності для переселенців.

У 2023 році компанія Philip Morris виділила $550 тис на закупівлю медичного обладнання для лікарень Львівської, Вінницької, Сумської, Харківської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Також Philip Morris профінансувала ремонт тимчасового житла для переселенців у Львівській та Київській областях. Ще компанія виділила понад 12 млн грн на побудову у Ворзелі тимчасового модульного житла для вимушених переселенців.

Нещодавно компанія відремонтувала укриття для однієї з громад Львівської області, а також за кошти компанії наразі здійснюється відновлення адміністративної будівлі з укриттям в Осколі, Ізюмського району Харківської області, що лише за 45 км від зони бойових дій.

Щоб допомогти українцям пережити блекаути, у грудні 2022 р. Philip Morris у співпраці з однією із агенцій встановила п´ять соціальних просторів "Сфери світла". Вони були обладнані генераторами, зарядними станціями та старлінками.

У 2023 році компанія підтримала благодійну ініціативу Міністерства з питань окупованих територій. Це був тимчасовий мобільний культурний простір, що приймав відвідувачів у Києві, Дніпрі та Луцьку. Кошти з продажу квитків, мерчу та робіт митців передали на відбудову культурних об’єктів.

У 2024 році компанія запланувала реалізацію благодійних проєктів в Україні на щонайменше 10 млн грн, чотири з яких вже перераховано в рамках проєкту з одним із благодійних фондів Львівської області.