Philip Morris выделила 400 млн грн на гуманитарные нужды с начала большой войны

Компания сфокусировалась на трех основных направлениях: помощи медицинским учреждениям, восстановлении поврежденной инфраструктуры и социальным проектам.

Ключевыми регионами для гуманитарной помощи компании Харьковская, Киевская и Львовская области. Именно на Львовщине в ближайшее время будет открыта фабрика, в которую инвестировано 30 миллионов долларов.

"Забота о людях является частью ДНК компании Philip Morris, поэтому как социально ответственный бизнес мы заботимся не только о своих сотрудниках, но и об украинцах в целом", - прокомментировал заместитель генерального директора Филипп Моррис Украина, Михаил Поляков.

Так, в начале полномасштабного вторжения материнская компания Philip Morris International перечислила 10 млн. долларов на гуманитарные нужды в Украине. На эти средства закупили 23 карета скорой помощи, рентгеновский аппарат для больницы в Ивано-Франковске и приобрели реанимобиль.

Эта помощь была направлена на эвакуацию людей из зон активных боевых действий и закупку предметов первой необходимости для переселенцев.

В 2023 году компания Philip Morris выделила $550 тыс. на закупку медицинского оборудования для больниц Львовской, Винницкой, Сумской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Также Philip Morris профинансировала ремонт временного жилья для переселенцев во Львовской и Киевской областях. Еще компания выделила более 12 млн грн на строительство в Ворзеле временного модульного жилья для вынужденных переселенцев.

Недавно компания отремонтировала укрытие для одной из общин Львовской области, а также за средства компании осуществляется восстановление административного здания с укрытием в Осколе, Изюмского района Харьковской области, что в 45 км от зоны боевых действий.

Чтобы помочь украинцам пережить блекауты, в декабре 2022 г. Philip Morris в сотрудничестве с одним из агентств установила пять социальных пространств "Сферы света". Они были оборудованы генераторами, зарядными станциями и старлинками.

В 2023 году компания поддержала благотворительную инициативу Министерства по вопросам оккупированных территорий. Это было временное мобильное культурное пространство, которое принимало посетителей в Киеве, Днепре и Луцке. Средства по продаже билетов, мерчей и художников передали на восстановление культурных объектов.

В 2024 году компания запланировала реализацию благотворительных проектов в Украине на минимум 10 млн грн, четыре из которых уже перечислены в рамках проекта с одним из благотворительных фондов Львовской области.