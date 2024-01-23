Philip Morris в Україні сплатила понад 30 млрд грн податків у 2023 році

Тютюнова компанія Philip Morris сплатила в Україні понад 30 млрд грн податків у 2023 році і залишається одним з найбільших в країні платників податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансового директора компанії Сергія Кальнооченка в інтерв'ю Forbes .

"Сума, яку компанія сплатила минулого року від продажів всіх брендів Philip Morris в Україні, складає понад 30 млрд грн, що на 5 млрд грн більше, ніж у 2022-му. Ця сума суттєво перевищує показник навіть довоєнного 2021-го року. На фоні загального падіння тютюнової індустрії такі результати є великим досягненням нашої команди", - заявив він.

За його словами, компанія наразі продовжує працювати над поверненням довоєнних позицій на ринку, оскільки у 2022 році їй довелося призупинити роботу фабрики на Харківщині, розпочати імпорт та контрактне виробництво на потужностях іншого виробника в Україні.

За його словами, ці заходи дали змогу компанії пережити кризовий період у 2022 році. Минулого року Philip Morris ледве вдалось вийти на показники прибутковості, адже фактично компанія перестала заробляти через втрату долі на ринку сигарет, послаблення національної валюти та падіння рівня економіки України загалом.

"Ми продовжуємо повертати нашу долю на ринку сигарет. За останній рік нам вдалося вийти на рівень 24%: з одного боку, це краще, ніж 14%, які у нас були в травні 2022 року, коли ми опинилися майже без продукту, а з іншого - це все ще менше, ніж довоєнний рівень, що складав 28,5%", - додав Кальнооченко.

Найважливішим проектом 2024-го року для компанії буде запуск нової фабрики на Львівщині, в яку компанія інвестувала $30 млн. Перші виробничі лінії планується запустити вже наприкінці першого - початку другого кварталу.