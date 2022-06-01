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В Philip Morris сообщили, что над обеспечением поставок в Украину работает 5 фабрик

Фото: над обеспечением поставок в Украину работает 5 фабрик Philip Morris (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Пять фабрик Philip Morris International обеспечивают поставки табачных изделий в Украину из-за временной остановки производства компании вблизи Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора "Филипп Моррис Украина" Максима Барабаша.

По его словам, с начала войны табачная фабрика компании вблизи Харькова прекратила работу. Сейчас компания импортирует табачные изделия из стран Европейского Союза.

Отличить легальность произведенной продукции можно по наличию украинской марки акцизного налога, даты производства и максимальной розничной цены.

"До войны наш портфель сигаретных брендов насчитывал 41 SKU (товарная позиция), сегодня он конечно же уменьшился. Сложности с логистикой влияют как на объемы поставок, так и на способность полноценно обеспечить весь ассортимент нашей продукции в Украине. Однако мы делаем все возможное, чтобы решить эту ситуацию", - сказал он.

По словам Максима Барабаша, наиболее популярные торговые марки будут доступны в продаже уже с июня. И в течение следующих месяцев компания планирует существенно расширить ассортимент в Украине.

Он добавил, что несмотря на ситуацию в Харьковской области, пока рано говорить о возобновлении работы фабрики. И хотя боевые действия происходят уже не в непосредственной близости возле Харькова, ситуация в регионе сложная и не позволяет принять решение о начале возобновления производства для безопасности сотрудников.

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Philip Morris