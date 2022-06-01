RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Philip Morris повідомили, що над забезпеченням поставок в Україну працює 5 фабрик

Фото: над забезпеченням поставок в Україну працює 5 фабрик Philip Morris (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

П’ять фабрик Philip Morris International забезпечують поставки тютюнових виробів в Україну через тимчасову зупинку виробництва компанії поблизу Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю генерального директора "Філіп Морріс Україна" Максима Барабаша.

За його словами, з початку війни тютюнова фабрика компанії поблизу Харкова припинила роботу. Наразі компанія імпортує тютюнові вироби з країн Європейського Союзу.

Відрізнити легальність виробленої продукції можна за наявністю української марки акцизного податку, дати виробництва та максимальної роздрібної ціни.

"До війни наш портфель сигаретних брендів налічував 41 SKU (товарна позиція), сьогодні він звісно ж зменшився. Складності з логістикою впливають як на обсяги поставок, так і на здатність повноцінно забезпечити весь асортимент нашої продукції в Україні. Проте ми робимо все можливе, аби вирішити цю ситуацію", - сказав він.

За словами Максима Барабаша, найбільш популярні торгівельні марки будуть наявні у продажу вже з червня. І протягом наступних місяців компанія планує суттєво розширити асортимент в Україні.

Він додав, що зважаючи на ситуацію в Харківській області, поки рано говорити про відновлення роботи фабрики. І хоча бойові дії відбуваються вже не в безпосередній близькості біля Харкова, ситуація в регіоні складна і не дозволяє прийняти рішення щодо початку відновлення виробництва задля безпеки співробітників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Philip Morris