Philip Morris за период работы в Украине уплатила в бюджет около 12,3 млрд долларов налогов

Так, ЧАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" за период работы в Украине уплатили в государственный и местные бюджеты около 12,3 млрд долларов налогов. Из них в 2020 году - 23,5 млрд грн. Общий объем инвестиций компаний в Украине составил около 698 млн долларов.

"Мы гордимся тем, что являемся частью украинской истории. И речь идет не только о количественном выражении наших инвестиций и уплаченных налогов. Конечно, это существенный вклад в украинскую экономику. Но для нас также важны наши инвестиции в сотрудников, формирование транспарентной культуры ведения бизнеса, поддержка принципов и проектов по устойчивому развитию, забота о наших потребителях. За 30 лет изменилась не только Украина, но и наша компания. Мы трансформируем свой бизнес, чтобы достичь своей стратегической цели - полностью заменить сигареты на альтернативные бездымные продукты. В Украине эта трансформация началась еще в 2016 году с запуском инновационного продукта IQOS, менее вредной, чем сигареты, альтернативы для взрослых курильщиков", - отметил генеральный директор "Филип Моррис Украина" Костас Салварас.

Аффилированные компании Philip Morris International признаны Top Employer Institute одними из лучших работодателей в Украине, Европе и мире. Сертификат лучшего работодателя компании Филип Моррис в Украине получают с 2014 года. Кроме того, в 2020 году украинские компании признаны среди лучших работодателей в рейтингах Forbes.ua и "Е&Y Украина". Сейчас в целом в двух компаниях работает около 1200 работников.

По состоянию на начало 2021 года более 40% руководящих должностей в компаниях Филип Моррис в Украине занимают женщины.

В 2019 году PMI первой среди международных игроков прошла глобальную сертификацию EQUAL-SALARY, что свидетельствует о равном уровне зарплаты для мужчин и женщин на одинаковых должностях, с одинаковым уровнем квалификации и ответственности. Сертификация такого масштаба - это еще одно достижение на пути к гендерному равенству.

Украинцы из нашего филиала работают в примерно 50-ти странах в рамках глобальной программы развития через международные назначения Philip Morris International и занимают разные должности вплоть до вице-президентов регионов, руководителей глобальных функций, чем мы по праву гордимся.

"Инновации и инклюзивность, соблюдение принципов ESG в бизнес-процессах - среди самых главных задач компании, направленных на уменьшение вреда от использования табачных изделий для общества и окружающей среды. Украина - один из ключевых рынков, где реализуют указанные принципы ведения бизнеса. Мы готовы увеличивать инвестиции в Украину в условиях поддержки бездымной стратегии компании", - добавил Костас Салварас.