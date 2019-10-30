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"Филип Моррис Украина" признана лучшим налогоплательщиком Харьковской области

Новости » Экономика    30.10.2019 - 10:37
"Филип Моррис Украина" признана лучшим налогоплательщиком Харьковской области
Иллюстративное фото (fmcgclub.com)

"Филип Моррис Украина" стала победителем регионального тура рейтинга добросовестных налогоплательщиков

Компания "Филип Моррис Украина" стала победителем регионального тура рейтинга "Добросовестные плательщики налогов-2018" и признана лучшим налогоплательщиком Харьковской области. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным ГФС, в 2018 году компания уплатила в бюджет 14,8 млрд грн налога.

&quot;Филип Моррис Украина&quot; признана лучшим налогоплательщиком Харьковской области

Как сообщалось, компания "Филип Моррис Украина" входит в топ-10 крупнейших плательщиков налогов в Украине.

ЧАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис Сэйлз энд Дистрибьюшн" являются аффилированными компаниями "Филип Моррис Интернешнл".

За 1994-2018 года компании инвестировали свыше 370 млн долларов в производство и дистрибуцию сигарет в Украине, включая строительство современного производственного комплекса в Харьковской области.

Сумма налогов и сборов, уплаченных компаниями в бюджеты всех уровней, в 2018 году составляла 17,2 млрд гривен.

В компаниях работают более 1 300 квалифицированных работников.

"Филип Моррис Интернэшнл" является ведущей международной табачной компанией, которая осуществляет производство и продажу сигарет, бездымных продуктов и соответствующих электронных устройств и аксессуаров, других продуктов никотиносодержащих. Компания нацелена на трансформацию табачной индустрии с целью создания будущего без табачного дыма благодаря новой категории продуктов со сниженным риском по сравнению с курением.

В Украине компания производит свою продукцию на фабрике в Харьковской области.

Продукция Philip Morris в Украине представлена торговыми марками Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M, Parliament и др. С 2016 года на украинском рину представлены электронные системы нагрева табака IQOS.

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