Philip Morris в марте-апреле уплатил 5,8 млрд грн налогов в Украине

"С начала войны мы остаемся одним из крупнейших налогоплательщиков. В марте-апреле оплатили 5,8 млрд грн. В марте сумма акцизных платежей компании составляла около 63% общего акцизных поступлений с табачных изделий в Украине", - сказал он.

По его словам, с начала войны табачная фабрика компании вблизи Харькова прекратила работу. Сейчас компания импортирует табачные изделия из стран Европейского Союза.

Над обеспечением поставок в Украину работает 5 фабрик Philip Morris International. Импорт никак не повлиял на объем уплаченных налогов в Украине.

Максим Барабаш отметил, что благодаря импорту с июня наиболее популярные торговые марки PMI будут доступны в продаже. И в течение следующих месяцев компания планирует существенно расширить ассортимент в Украине

Что касается перспектив запуска производства в Украине, то ввиду ситуации в Харьковской области, пока рано говорить о возобновлении работы фабрики.

По оценкам компании, с марта рынок табачных изделий в Украине сократился минимум на 10%, учитывая количество совершеннолетних потребителей, которые выехали за границу, а также остались на временно оккупированных территориях.