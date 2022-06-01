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Philip Morris у березні-квітні сплатив 5,8 млрд грн податків в Україні

Фото: Philip Morris у березні-квітні сплатив 5,8 млрд грн податків в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

"Філіп Морріс" залишається одним з найбільших платників податків в Україні, попри тимчасову зупинку фабрики поблизу Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю генерального директора "Філіп Морріс Україна" Максима Барабаша.

"З початку війни ми лишаємося одним з найбільших платників податків. У березні-квітні сплатили 5,8 млрд грн. У березні сума акцизних платежів компанії становила близько 63% загальних акцизних надходжень з тютюнових виробів в Україні", - сказав він.

За його словами, з початку війни тютюнова фабрика компанії поблизу Харкова припинила роботу. Наразі компанія імпортує тютюнові вироби з країн Європейського Союзу.

Над забезпеченням поставок в Україну працює 5 фабрик Philip Morris International. Імпорт ніяк не вплинув на обсяг сплачених податків в Україні.

Максим Барабаш зазначив, що завдяки імпорту з червня найбільш популярні торгівельні марки PMI будуть доступні у продажу. І протягом наступних місяців компанія планує суттєво розширити асортимент в Україні

Щодо перспектив запуску виробництва в Україні, то зважаючи на ситуацію в Харківській області, поки рано говорити про відновлення роботи фабрики.

За оцінками компанії, з березня ринок тютюнових виробів в Україні скоротився щонайменше на 10%, з огляду на кількість повнолітніх споживачів, які виїхали за кордон, а також залишилися на тимчасово окупованих територіях.

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