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Philip Morris в марте-апреле уплатил 5,8 млрд грн налогов в Украине

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Среда 01 июня 2022 14:13
Philip Morris в марте-апреле уплатил 5,8 млрд грн налогов в Украине Фото: Philip Morris в марте-апреле уплатил 5,8 млрд грн налогов в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

"Филип Моррис" остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине, несмотря на временную остановку фабрики вблизи Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора "Филипп Моррис Украина" Максима Барабаша.

"С начала войны мы остаемся одним из крупнейших налогоплательщиков. В марте-апреле оплатили 5,8 млрд грн. В марте сумма акцизных платежей компании составляла около 63% общего акцизных поступлений с табачных изделий в Украине", - сказал он.

По его словам, с начала войны табачная фабрика компании вблизи Харькова прекратила работу. Сейчас компания импортирует табачные изделия из стран Европейского Союза.

Над обеспечением поставок в Украину работает 5 фабрик Philip Morris International. Импорт никак не повлиял на объем уплаченных налогов в Украине.

Максим Барабаш отметил, что благодаря импорту с июня наиболее популярные торговые марки PMI будут доступны в продаже. И в течение следующих месяцев компания планирует существенно расширить ассортимент в Украине

Что касается перспектив запуска производства в Украине, то ввиду ситуации в Харьковской области, пока рано говорить о возобновлении работы фабрики.

По оценкам компании, с марта рынок табачных изделий в Украине сократился минимум на 10%, учитывая количество совершеннолетних потребителей, которые выехали за границу, а также остались на временно оккупированных территориях.

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