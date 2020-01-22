Philip Morris International представила в Давосе результаты глобального исследования

Презентация Philip Morris International в Давосе

20-24 января около 3000 мировых лидеров, руководителей предприятий, ученых и представителей гражданского общества из 117 стран собираются в швейцарском городе Давос, где проходит Всемирный экономический форум. Ключевой темой юбилейного 50 форума в этом году стала "Заинтересованные стороны за единый и устойчивый мир”, где рассматриваются глобальные проблемы, которые стоят перед бизнесом и мировой экономикой.

В частности, в рамках ВЭФ-2020 также берут начало два проекта — глобальная образовательная программа, которая позволит научить 1 млрд человек по всему миру, а также инициатива по высадке 1 млрд деревьев на планете.

Также, компания Philip Morris International представляет глобальное исследование Unsmoke Your Mind: прагматичные ответы на сложные вопросы на пути к будущему без табачного дыма”*. Исследование призвано выявить мнение населения относительно роли правительств в снижении уровня курения среди населения. Результаты указывают, что 9 из 10 респондентов (87%) согласились с тем, что "при разработке нормативно-правовых актов правительства, регуляторные органы и органы охраны здоровья должны учитывать современные научные исследования относительно электронных сигарет и бездымных табачных изделий".

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*В рамках независимого опроса, проведенного PMI и центром исследований Povaddo среди 17 251 взрослых в возрасте 21-74 лет в 14 странах мира, было исследовано мнения потребителей относительно регуляторной политики и научного подхода относительно перехода курильщиков с сигарет на бездымные продукты.