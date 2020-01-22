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Philip Morris International презентувала у Давосі результати глобального дослідження

Новини » Прес-релізи     22.01.2020 - 11:14
Philip Morris International презентувала у Давосі результати глобального дослідження
Презентація Philip Morris International у Давосі

20-24 січня близько 3000 світових лідерів, керівників підприємств, науковців та представників громадянського суспільства з 117 країн збираються в швейцарському місті Давос, де відбувається Всесвітній економічний форум.

Ключовою темою ювілейного 50 форуму цьогоріч стала "Зацікавлені сторони за єдиний та стійкий світ”, де розглядаються глобальні екологічні проблеми та проблеми сталого розвитку, що стоять перед бізнесом та світовою економікою.

Зокрема, в рамках ВЕФ-2020 беруть початок два проекти — глобальна освітня програма, яка покликана дати доступ до освіти 1 млрд особам по всьому світу, а також ініціатива по висадці 1 млрд дерев на планеті.

Також, компанія Philip Morris International презентує глобальне дослідження Unsmoke Your Mind: прагматичні відповіді на складні запитання на шляху до майбутнього без тютюнового диму”*. Дослідження покликане виявити думку населення щодо ролі урядів в зниженні рівня куріння серед населення. Результати вказують, що 9 з 10 респондентів (87%) погодилися з тим, що "при розробці нормативно-правових актів уряди, регуляторні органи та органи охорони здоров'я повинні враховувати сучасні наукові дослідження щодо електронних сигарет та бездимних тютюнових виробів".

Philip Morris International презентувала у Давосі результати глобального дослідження

Більше про Давос тут.

*В рамках незалежного опитування, проведеного PMI та центром досліджень Povaddo серед 17 251 дорослих у віці 21-74 років в 14 країнах світу, було досліджено думки споживачів щодо регуляторної політики та наукового підходу щодо переходу курців з сигарет на бездимні продукти.

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