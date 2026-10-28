Philip Morris будує цифрову систему сервісу в Україні: як це працює та що змінює

2,8 млн звернень від споживачів і майже мільйон доставок на рік обробляє Philip Morris в Україні. Таку інфраструктуру компанія побудувала за 7 років практично з нуля в рамках зміни стратегії переходу від сигарет на нову категорію продукту - електронні системи нагрівання тютюну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанії Артем Конік під час конференції TECHNOVATION, яка відбулась у Києві.

Він зауважив, що Philip Morris працює в індустрії, яка історично була досить консервативною, але зараз проходить масштабну технологічну трансформацію.

Щорічно контакт-центр і чати компанії в Україні обробляють близько 2,8 млн звернень і контактів зі споживачами, а сервіси забезпечують майже мільйон доставок.

"Ми активно використовуємо штучний інтелект, який допомагає не лише реагувати на проблеми споживачів, а й прогнозувати їх потреби. Це дозволяє нам підвищувати якість сервісу та зменшувати навантаження на команди”, - наголосив Конік.

За його словами, контакт-центр і чати компанії ведуть комунікацію з кожним споживачем у форматі one-to-one. Щоб керувати такими обсягами інформації і розуміти, що відбувається, компанія використовує data-аналіз і штучний інтелект.

"У нас було нуль досвіду у диджиталізації. Зараз же ми працюємо з великими системами даних і навіть певною мірою можемо прогнозувати майбутнє: знаємо, коли споживачу потрібно замінити пристрій або коли можуть виникнути проблеми", - зазначив спікер.

Окремим напрямом роботи стало створення цифрової екосистеми для торгових партнерів компанії. Через мобільний застосунок компанія має прямий зв'язок із понад 25 тис. ритейлерів. Це дає можливість оперативно комунікувати з ними: надіслати повідомлення, розповідати про продукт та надавати відповідний сервіс.

"І це працює. Ми бачимо, що маємо інфраструктуру, яка дає можливість досить швидко будувати комунікаційні потоки в Україні. Такого не було ще 5-7 років тому, цього не існувало в принципі", - зазначив Конік.

Мобільний додаток дозволяє забезпечувати однаковий рівень сервісу для торгових точок у різних умовах роботи - що у Харківській області поблизу лінії фронту, що у Львові. За словами гендиректора, це створює можливості для бізнесу.

"В умовах війни цифровізація стала ще й інструментом безпеки. Завдяки цифровим платформам ми продовжуємо співпрацювати з торговельними партнерами навіть у прифронтових регіонах, де фізична присутність наших співробітників обмежена або небезпечна. А автоматизований моніторинг викладки продукції в торговельних точках за допомогою камер дозволяє скоротити кількість виїздів персоналу", - сказав гендиректор Philip Morris в Україні.

"Тож для нас інновації - це не лише про ефективність, а й про безпеку людей та безперервність бізнесу", - додав він.

Конік переконаний: Україна з погляду диджиталізації випереджає багато інших ринків. І це робить український підрозділ міжнародної корпорації лідером серед інших країн.

Додамо, що конференція TECHNOVATION відбулася 27 жовтня в межах 12-го Київського міжнародного економічного форуму. Захід організувала Diia.City Union за участю понад 250 представників держави, українського та міжнародного бізнесу.

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