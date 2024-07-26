ПФУ збільшив виплату пенсій українцям за останній місяць

Таким чином, ПФУ збільшив фінансування пенсій, оскільки в черві на пенсії було направлено 62,3 млрд гривень, у травні - 60,9 млрд гривень, а у квітні - 60,5 млрд гривень.

Бюджет ПФУ

Україна має власну солідарну пенсійну систему, яка ґрунтується на принципах страхового забезпечення населення. Для отримання пенсії необхідно мати відповідний страховий стаж та сплачувати внески до Пенсійного фонду.

Бюджет ПФУ є бездефіцитним. Згідно з проектом бюджету Пенсійного фонду на 2024 рік, власні доходи фонду становитимуть 574 млрд гривень, у тому числі за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням - 536 млрд гривень, надходження з державного бюджету України єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб - 26,9 млрд гривень.

Крім того, кошти державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій за пенсійними програмами становитимуть 244,9 млрд гривень (у тому числі на пенсії військовим - 243,4 млрд гривень).

Розмір пенсій

Середній розмір пенсії з початку року зріс на 431,37 гривень або на 8,0% до 5 816,62 гривень на 1 липня. Кількість пенсіонерів за півроку скоротилася на 252 815 осіб до 10 263 722.

За даними ПФУ, більше половини українців одержують пенсії до 5 тисяч гривень. Станом на 1 липня 2024 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 281 468 українців. Це становить 12,5% від загальної кількості пенсіонерів