Грошей на пенсії достатньо: ПФУ оприлюднив бездефіцитний проект бюджету на 2024 рік

Проект бюджету Пенсійного фонду України на 2024 рік не передбачає дефіциту та покриття нестачі коштів з державного бюджету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Згідно з проектом, власні доходи фонду становитимуть 574 млрд гривень, у тому числі за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням - 536 млрд гривень, надходження з державного бюджету України єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб - 26,9 млрд гривень.

Крім того, кошти державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій за пенсійними програмами становитимуть 244,9 млрд гривень (у тому числі на пенсії військовим - 243,4 млрд гривень).

Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України - 0.

Усього видатки фонду становитимуть 872,2 млрд гривень, у тому числі 49,9 млрд гривень на житлові субсидії та пільги.