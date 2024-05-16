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Грошей на пенсії достатньо: ПФУ оприлюднив бездефіцитний проект бюджету на 2024 рік

Україна, Четвер 16 травня 2024 12:06
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Грошей на пенсії достатньо: ПФУ оприлюднив бездефіцитний проект бюджету на 2024 рік Фото: Пенсії в Україні будуть виплачуватися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Проект бюджету Пенсійного фонду України на 2024 рік не передбачає дефіциту та покриття нестачі коштів з державного бюджету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з проектом, власні доходи фонду становитимуть 574 млрд гривень, у тому числі за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням - 536 млрд гривень, надходження з державного бюджету України єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб - 26,9 млрд гривень.

Крім того, кошти державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій за пенсійними програмами становитимуть 244,9 млрд гривень (у тому числі на пенсії військовим - 243,4 млрд гривень).

Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України - 0.

Усього видатки фонду становитимуть 872,2 млрд гривень, у тому числі 49,9 млрд гривень на житлові субсидії та пільги.

Нагадаємо, у 2023 році до бюджету Пенсійного фонду з усіх джерел фінансування надійшло 777,3 млрд гривень. Власні доходи ПФУ склали 489,0 млрд гривень (з яких 24,2 млрд гривень - державного бюджету єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб); кошти держбюджету на виплати пенсій, призначених за пенсійними програмами, та покриття дефіциту коштів ПФУ - 249,4 млрд гривень, кошти на виплату пільг і житлових субсидій - 35,5 млрд гривень.

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